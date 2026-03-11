Agenten gewond door zwaar vuurwerk

Eerder die avond zagen agenten een motorscooter zonder kentekenplaat rijden met twee jongeren erop zonder helm. Het tweetal ging er met hoge snelheid vandoor en is op de Lunenburchdreef klemgereden. De bestuurder, een 18-jarige man uit Utrecht is aangehouden. De bijrijder wist te ontkomen. Al gauw was er een grote oploop van jongeren die agenten bekogelden met glas, stenen en zwaar vuurwerk. Met assistentie van agenten uit andere basisteams is het gelukt de orde te herstellen. Twee agenten liepen gehoorschade op als gevolg van het zware vuurwerk. Een rechercheteam is opgestart om de jongeren die betrokken zijn geweest bij deze escalatie te identificeren en aan te houden. Wij doen een beroep op bewoners en getuigen om informatie en/of camerabeelden te delen met de politie.

Geweld tegen politiemedewerkers onacceptabel

Jop Bertels, sectorhoofd Stad-Utrecht: “Dankzij de inzet, samenwerking en vastberadenheid van alle aanwezige collega’s is het uiteindelijk gelukt de situatie te stabiliseren. Daarbij is ontzettend hard gewerkt, soms ten koste van de eigen veiligheid. Twee collega’s hebben gehoorschade opgelopen door het zware vuurwerk. Elke vorm van geweld tegen collega’s is volstrekt onacceptabel. Er is een onderzoek gestart om de verantwoordelijken op te sporen. Er is al langer onrust in delen van bepaalde wijken in Utrecht. De incidenten van gisteravond zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Jop Bertels: ”Samen met de gemeente werken we al langer aan passende maatregelen en kijken we hoe we dit soort situaties in de toekomst kunnen voorkomen.”