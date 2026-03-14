Man (81) die al ruim 40 jaar in cel in VS zat naar Nederland om rest van straf hier uit te zitten

Een 81-jarige Nederlandse man die in 1986 in Amerika is veroordeeld omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter en sinds 1983 hiervoor in Amerika gedetineerd zit, is overgebracht naar Nederland om zijn straf hier uit te zitten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Amerikaanse straf wordt omgezet naar Nederlandse maatstaven

'Hij is vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam die hem in bewaring heeft gesteld. Zijn in Amerika opgelegde straf zal worden omgezet naar Nederlandse maatstaven', aldus het OM.

Schiphol

De man is vanochtend op Schiphol aangekomen en vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam die hem in bewaring heeft gesteld op grond van artikel 10 van de WOTS, de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. De rechter-commissaris heeft hem voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld en daarnaast op vordering van het Openbaar Ministerie deze periode van inbewaringstelling met dertig dagen verlengd.

Omzettingszitting

Zijn Amerikaanse straf zal worden omgezet naar Nederlandse maatstaven. Dat zal gebeuren op een openbare omzettingszitting bij de Amsterdamse rechtbank. Het Amerikaanse vonnis vormt de basis voor de aanpassing van de straf naar Nederlandse maatstaven, er vindt in Nederland dan ook geen nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de schuldvraag plaats.

Oordeel Gerechtshof

In augustus 2025 oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat humanitaire omstandigheden het rechtvaardigen dat de man zijn straf in Nederland uitzit en dat Nederland een verzoek tot strafoverdracht moest indienen bij de Amerikaanse autoriteiten. Dat resulteerde vandaag in de komst van de man naar Nederland.