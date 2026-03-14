Minister-president Jetten bezoekt bondskanselier Merz

Minister-president Jetten brengt maandag 16 maart 2026 een kennismakingsbezoek aan bondskanselier Merz van Duitsland. Dit meldt het ministerie van Algemene Zaken.

Gespreksonderwerpen

De ontmoeting onderstreept de goede bilaterale betrekkingen tussen beide landen en vindt plaats in aanloop naar de Europese Raad, later deze maand. Tijdens een tête-à-tête en delegatieoverleg op de bondkanselarij zal onder meer gesproken worden over de oorlog in Oekraïne, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de samenwerking op Europese onderwerpen.