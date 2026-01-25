Vogelgriep vastgesteld in Kesteren

In Kesteren is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met vermeerderingslegkippen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 44.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone bevinden zich vijf bedrijven met pluimvee, deze worden door de NVWA gescreend op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 30 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.