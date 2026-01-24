80-jarige vrouw wordt beroofd in huis door nepagent

Op vrijdagavond 23 januari tussen 21.45 en 22.15 uur is een 80-jarige vrouw overvallen in haar woning aan de Heemlaan in Piershil. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek en kan tips van buurtbewoners goed gebruiken.

De verdachte belde aan bij de vrouw met het verhaal dat hij bij de politie werkt en belangrijk nieuws moest vertellen. Hierop opende de vrouw de deur. Vervolgens liet de verdachte een vuurwapen zien en moest de vrouw haar waardevolle spullen meegeven. Hierna sloeg de verdachte op de vlucht. Gelukkig raakte de vrouw niet gewond, maar wel is ze logischerwijs ontzettend geschrokken door het incident.

De politie doet onderzoek naar het incident. Zo stellen agenten beschikbare camerabeelden veilig en spreken zij met buurtgenoten.