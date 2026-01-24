De politie onderzoekt mogelijk schietincident

De politie doet onderzoek naar een conflict aan de Korreweg in Groningen, op vrijdagavond 23 januari. Hierbij is vermoedelijk geschoten. Er raakte niemand gewond. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Omstreeks 22:45 uur kwam er een melding binnen van een ruzie in een woning aan de Korreweg in Groningen. Hierbij is mogelijk een schot gelost. Eenmaal ter plaatse zijn agenten direct met een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Zo is er gesproken met getuigen en is er ter plaatse sporenonderzoek verricht. Ook wordt er gekeken of er camerabeelden uit de buurt zijn, waarop iets te zien is.

In de buurt van de woning zijn vuurwapengelijkende voorwerpen aangetroffen. Of deze vuurwapengelijkende voorwerpen met het incident te maken hebben, is ook onderdeel van het onderzoek.