Medewerker OM vervolgd voor bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 51-jarige man uit Doetinchem, destijds een medewerker van het OM,voor het bezit van kinderporno. De man had ook een hoeveelheid harddrugs in bezit. Op 10 april staat hij voor de rechter.

De man werd in oktober 2024 aangehouden na een tip over het bezit en verstrekken van harddrugs. Bij zijn aanhouding werden ook gegevensdragers in beslag genomen. Uit onderzoek aan deze gegevensdragers is gebleken dat de man in het bezit was van een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno, namelijk ruim 46.000 afbeeldingen en meer dan 450 video's. Door een deel van de kinderporno met anderen te delen heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan de verspreiding hiervan.

Naast het bezit en verspreiden van kinderporno, wordt de man verdacht van het bezit van harddrugs, namelijk 150 milliliter GHB.

De verdachte was geen officier van justitie, maar had een andere functie binnen het Openbaar Ministerie. Hij is inmiddels ontslagen. De man was werkzaam voor het parket Oost-Nederland, daarom is het strafrechtelijk onderzoek in een ander arrondissement gedaan. Op 10 april om 13.30 uur moet hij voor de Haagse rechtbank verschijnen.