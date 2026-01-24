'Gemeenten strenger met toekenning pgb-budget, ouders in de knel'

Gemeenten worden steeds strenger met het toekennen van informele pgb-zorg, blijkt uit onderzoek van Pointer na gesprekken met tientallen cliëntondersteuners en ouders. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een zorgbudget voor ouders om voor hun kind met een beperking te zorgen. Door het strengere beleid worden ouders nu aangespoord om deze zorg, waarvoor ze eerst financiële compensatie ontvingen, gratis te leveren.

Deborah Lauria, directeur van Ieder(In), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, zegt ook veel meer signalen te krijgen dat het misgaat, staat in een vandaag uitgebracht rapport. Vooral de groep ouders van een kind met een levenslange beperking die intensieve zorg nodig heeft komt in de knel, signaleert Ieder(In). Lauria waarschuwt voor de gevolgen van dit strengere beleid: "Ouders worden klemgezet. Ze moeten óf hun inkomen opgeven, óf de veiligheid en ontwikkeling van hun kind op het spel zetten. De combinatie van jarenlange intensieve zorg, geldzorgen en eindeloos papierwerk leidt tot overbelasting.”

Naast gesprekken met tientallen betrokkenen, ondervroeg Pointer 38 cliëntondersteuners van Stichting MEE. Zij helpen ouders onder meer bij het aanvragen van een pgb-budget, wat een financiële compensatie is voor ouders die intensief voor hun kind zorgen. Een grote meerderheid daarvan (83 procent) ziet dat gemeenten strenger zijn geworden in het toekennen van pgb-zorg sinds de afgelopen twee jaar.

Eigen kracht

Een cruciaal begrip in deze kwestie is de eigen kracht van ouders. Gemeenten kijken vaak naar wat ouders gratis, op eigen kracht, kunnen doen als het gaat om zorgtaken. Maar dit levert een dilemma op voor ouders. Want als ze verplicht onbetaald veel extra zorg moeten leveren, kunnen ze die tijd niet besteden aan betaald werk buiten de deur, met flinke financiële gevolgen.

Ook MamaVita, een landelijk netwerk voor moeders van kinderen met autisme, ziet de problemen toenemen. Van de 180 moeders die door het netwerk ondervraagd zijn, geeft de helft aan gezondheidsproblemen te ervaren. Ook is meer dan de helft van de moeders minder gaan werken om voor hun kind te zorgen. “Deze ouders zakken door hun hoeven. Alles wat zij vragen is een beetje ondersteuning, dan kun je pas echt je eigen kracht inzetten”, zegt bestuurslid Monique van Eijkelenburg.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent in een reactie dat niet iedereen altijd de passende hulp krijgt. Verder zegt de VNG geen signalen ontvangen te hebben dat gemeenten strenger zijn geworden in het toekennen van de pgb-zorg. Wel spreekt de VNG van een bredere opgave om de jeugdhulp waar mogelijk in te perken.

