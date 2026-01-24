Pas op voor phishingmail uit naam van de politie

Het landelijke servicenummer van de politie 0900-8844 heeft vele tientallen meldingen ontvangen van mensen die een e-mail van ‘Europol’ en de ‘Nationale Politie’ lijken te hebben ontvangen. Ze worden beschuldigd van bezit en verspreiding van kinderporno. Deze e-mail, waaronder de naam staat van korpschef Janny Knol, is nep. De politie adviseert mensen met klem om de mail te negeren.

Er zijn verschillende mails in omloop. In een variant worden ontvangers van de mail gesommeerd om deze binnen 72 uur te beantwoorden. In een andere variant krijgen mensen de opdracht hun paspoort op te sturen naar een adres in Frankrijk op straffe van een boete. De politie roept mensen op om dat niet te doen.

Fraudehelpdesk

Behalve bij de politie zijn ook bij de Fraudehelpdesk meldingen binnengekomen.

‘Deze e-mail is nep en alleen bedoeld om u geld afhandig te maken’, waarschuwt de Fraudehelpdesk. ‘Ga er niet op in en verwijder de mail uit uw mailbox.’ De Fraudehelpdesk vraagt mensen om een melding te maken via hun website: https://www.fraudehelpdesk.nl/alert/nepmails-over-bezit-van-kinderporno/

Reageer niet

De politie roept mensen op om alert te zijn en altijd na te gaan of een brief of mail echt van de politie is. Europol belt burgers nooit op en stuurt nooit berichten met dergelijke verzoeken. Europol vraagt ook nooit om apps te downloaden of betalingen te doen. Ook de Korpschef doet dat niet.

Reageer nooit op dergelijke e-mails of appjes en klinkt nooit op linkjes in e-mail. Stuur ook nooit een kopie van uw identiteitsbewijs op en geef nooit zomaar persoonlijke gegevens door.