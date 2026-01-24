Meerdere berovingen na Grindr-afspraken, politie waarschuwt

De politie heeft sinds december meerdere meldingen ontvangen van gewelddadige berovingen in ’s-Hertogenbosch. Deze berovingen werden gedaan tijdens date-afspraken, gemaakt via Grindr. Het gebruikte geweld neemt toe waardoor de politie nu oproept extra alert te zijn.

Berovingen

Momenteel zijn er zes incidenten bekend bij de politie in ’s-Hertogenbosch. Alle meldingen zijn gedaan nadat de slachtoffers via Grindr hadden afgesproken voor een date. Wanneer de slachtoffers aankomen op de afgesproken locatie worden zij door meerdere personen benaderd. Onder dreiging moeten zij vervolgens goederen afstaan. De daders schuwen geweld niet. Zo is er onder andere geslagen. Tot nu toe is er gelukkig niemand ernstig gewond geraakt. De onderzoeken naar deze berovingen zijn in volle gang.

De recherche ziet dat het gebruikte geweld tijdens de berovingen toeneemt en roept iedereen op extra alert te zijn. Ben je zelf slachtoffer geworden van een soortgelijk incident? Meld het dan via 0900-8844 of bij Roze in Blauw via 088-1691234 / rozeinblauw@politie.nl.

Roze in Blauw

Roze in Blauw is het landelijke netwerk van de politie. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTIQ+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunnen daar melding doen.