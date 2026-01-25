Politie zoekt getuigen openlijke geweldpleging

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 januari omstreeks 3.40 uur vond op de Smedenstraat een openlijke geweldpleging plaats. Er was een incident geweest aan de Smedenstraat. Hierbij zou een 22-jarige man uit Deventer zijn geslagen door twee andere mannen.

De Deventenaar raakte bij het incident ernstig gewond en werd naar een ziekenhuis in Zwolle gebracht. De politie hield een 22-jarige man en een 28-jarige man, beiden uit Deventer, aan op verdenking van betrokkenheid bij de openlijke geweldpleging.