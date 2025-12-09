Honderden gedupeerden beleggingsfraude geïnformeerd

De politie Oost-Nederland zoekt contact met ongeveer driehonderd mogelijke gedupeerden van beleggingsfraude en vacaturefraude. Zij worden op de hoogte gebracht van het feit dat zij cryptogeld overmaken naar vermoedelijk oplichters. De politie adviseert hen om hiermee zo snel mogelijk te stoppen.

De politie kwam de gedupeerden op het spoor door een gezamenlijk onderzoek van Europol en het cryptoplatform Coinbase. Coinbase is een betrouwbaar platform waar mensen een ‘wallet’ kunnen openen om hun cryptogeld te beheren. Een wallet is een soort bankrekening voor cryptogeld. Coinbase deed onderzoek naar verdachte wallets op hun platform. Uit het onderzoek bleek dat er ongeveer driehonderd Nederlandse klanten van Coinbase cryptogeld overmaakten naar verdachte wallets. Volgens Coinbase worden deze wallets gebruikt om mensen op te lichten.

In de meeste gevallen gaat de oplichting om beleggingsfraude en in enkele gevallen om ‘vacaturefraude’. Bij vacaturefraude denken mensen vanuit huis te werken. Vaak betreft het werk het schrijven van online reviews over bedrijven. Een inkomen wordt echter nooit of nauwelijks uitgekeerd. Coinbase informeerde de Nederlandse politie over de fraude. De schadebedragen variëren van enkele euro’s tot tienduizenden euro’s.