VEH: Gemeenten voor huiseigenaren onzichtbaar bij bouw nieuwe woningen

Ruim de helft van de huiseigenaren vindt dat hun gemeente te weinig doet om betaalbare koopwoningen te realiseren. Slechts 14 procent is positief, terwijl 51 procent negatief oordeelt. Opvallend en zorgelijk is dat ruim een derde geen duidelijke mening heeft over de inzet van de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder ruim 50.000 huiseigenaren, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeenten spelen een sleutelrol bij het bouwen van betaalbare koopwoningen, maar veel huiseigenaren hebben geen zicht op wat hun gemeente doet of kan doen. Volgens Vereniging Eigen Huis is dat een gemiste kans. Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis: "Dat zoveel huiseigenaren geen idee hebben wat hun gemeente doet, is zorgelijk. Juist daar wordt beslist of er genoeg betaalbare koopwoningen komen en of mensen kunnen doorstromen. Wie dat niet weet, kan daar bij deze verkiezingen ook geen invloed op uitoefenen.”

Onduidelijk woonbeleid

Uit de toelichtingen van het onderzoek blijkt dat het gemeentelijk woonbeleid voor veel huiseigenaren ondoorzichtig is. Het is vaak onduidelijk welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft ten opzichte van het Rijk, de provincie of projectontwikkelaars. En als er gebouwd wordt, is niet altijd helder of het gaat om betaalbare koopwoningen en voor wie deze bedoeld zijn. Tegelijkertijd ervaren veel huiseigenaren een aanhoudend woningtekort, te weinig starterswoningen en levensloopbestendige woningen voor senioren, en lange procedures die de doorstroming verder belemmeren.

Lokale keuzes maken het verschil

De onderzoeksresultaten laten zien dat gemeentelijk beleid wel degelijk verschil maakt. In gemeenten waar inwoners zichtbare bouwprojecten zien, duidelijke keuzes herkennen en waar betaalbare woningen prioriteit krijgen, is het oordeel veel positiever. Zo vindt in de gemeente Olst‑Wijhe 41 procent van de huiseigenaren dat de gemeente genoeg doet voor betaalbare koopwoningen. In Oisterwijk is slechts 7 procent positief en vindt 76 procent dat de gemeente tekortschiet. Inwoners noemen daar vooral het gebrek aan tempo, besluiteloosheid en een focus op het duurdere segment.