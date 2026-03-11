Ruim helft kiesgerechtigden is 50 jaar of ouder

Voor de gemeenteraadsverkiezingen mag 96,6 procent van de volwassen bevolking stemmen. Ruim de helft daarvan is 50 jaar of ouder. Voor zo’n 820 duizend jongeren zijn dit de eerste gemeenteraadsverkiezingen; zij waren vier jaar geleden nog geen 18 jaar. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners die bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen hun stem uitbrengen. Ook inwoners met de nationaliteit van een land in de Europese Unie (EU) mogen stemmen. Daarnaast mogen inwoners met een nationaliteit van buiten de EU stemmen als zij vijf jaar of langer in Nederland wonen.

In totaal mogen 14,3 miljoen mensen stemmen in een van de 340 gemeenten waar verkiezingen gehouden worden. Dat komt neer op 96,6 procent van de volwassen bevolking. Dat is minder dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, toen was dat 98,0 procent. Dit komt door het toegenomen aandeel immigranten; (nog) niet alle immigranten wonen lang genoeg in Nederland om te mogen stemmen.