NVWA neemt 84 honden in bewaring in Overijssel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 9 december 84 honden in bewaring genomen in Overijssel. Veel honden zaten opgesloten in benches. Een aantal honden hadden gezondheidsproblemen en kregen niet de juiste zorg. De honden zijn naar veilige opvangadressen gebracht waar ze wel de juiste zorg krijgen. De NVWA doet verder onderzoek.

Inspecteurs van de NVWA bezochten de houder om de leefomstandigheden van de honden te controleren. Na een eerdere inspectie had de NVWA een last onder bestuursdwang opgelegd. Dat betekent dat de houder de huisvesting van de dieren moet verbeteren. Als dat onvoldoende gebeurt, brengt de NVWA de dieren in veiligheid. Tijdens de inspectie bedreigden twee aanwezigen de inspecteurs. De politie heeft deze twee personen daarom aangehouden.

Ammoniaklucht

Al bij aankomst roken inspecteurs een sterke ammoniaklucht in de woning. Een aantal Ridgebacks zat in benches opeengestapeld. De grote honden waren vervuild, hadden niet de beschikking over schoon drinkwater en ze konden zich verwonden aan scherpe delen van de benches. De dieren kregen ook niet de zorg die ze nodig hadden.

In de stallen op het terrein rond de woning troffen inspecteurs in zelfgemaakte hokken nog meer Ridgebacks aan. Deze honden stonden in hun eigen uitwerpselen. De dieren hadden geen toegang tot schoon drinkwater en geen goede huisvesting.

Situatie niet verbeterd

Omdat de situatie na de eerste inspectie niet was verbeterd, heeft de NVWA alle honden meegenomen en ondergebracht bij verschillende opvangadressen. Een dierenarts kijkt de dieren na en geeft ze de nodige zorg. De eigenaar van de honden moet alle kosten voor het meenemen, verzorgen en opvangen betalen.