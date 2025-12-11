ProRail: ruim 400 spoorprojecten ter waarde van 1,8 miljard euro in 2026

In 2026 verwacht ProRail ongeveer dezelfde hoeveelheid werk te verzetten als afgelopen jaar. 'Ruim 400 grote projecten ter waarde van circa 1,8 miljard euro', zo meldt ProRail donderdag.

Bijzondere projecten

Projecten die er in 2026 uitspringen worden uitgevoerd in Amsterdam (spoorbruggen), Rotterdam (treinbeveiligingssysteem), Den Bosch-Vught (verdiepte ligging van het spoor) en Noord-Limburg (elektrificatie van de Maaslijn).

Uitdagingen groot

'De uitdagingen om het geplande werk te realiseren, zijn onverminderd groot. Het beschikbare budget dwingt tot scherpe keuzes, waarbij vanaf volgend jaar vaker gekozen moet worden voor minimaal onderhoud in plaats van vernieuwing. Langdurige, al gestarte projecten om het spoor klaar te maken voor de toekomst willen we graag afmaken. Toch komt vanaf 2026 komt de focus meer op onderhoud te liggen', aldus ProRail.

Opdracht

Dit past in de opdracht die ProRail van de politiek heeft gekregen: duurzame mobiliteit betaalbaar houden. Eerder al zijn samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat keuzes gemaakt en vastgelegd in een Basis Kwaliteitsniveau Spoor (BKN). Dat is het absolute minimum aan ambities en activiteiten om het spoor goed te laten functioneren.

Impactvolle projecten

De langste treinvrije periode volgend jaar is negen maanden door werkzaamheden aan de Gouwespoorbrug in Alphen aan den Rijn. Ook op andere plekken gaan reizigers en omwonenden hinder ondervinden van het werk. Zo gaat het ‘verdiepte spoor’ in Vught straks de leefbaarheid in de stad verbeteren, maar veroorzaakt het tijdelijk veel bouwverkeer en geluidshinder. In Voerendaal ligt het treinverkeer 40 dagen stil om het spoor tegen graafwerk van dassen te beschermen.

Perronverbreding Utrecht Centraal

Andere grote projecten zijn de verbouwing van de stations Groningen en Nijmegen, en het bouwen van een onderdoorgang in het Gelderse Wolfheze. Ook gaat ProRail meer ruimte maken voor reizigers op Utrecht Centraal, door een perron te verbreden. Ook bouwen we een extra perron op station Coevorden.