Aanhoudingen in zaak overleden treinschoonmaker Utrecht

De politie heeft vier mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het veroorzaken van ernstig blijvend letsel bij een man in een woning in Capelle aan de IJssel in december 2024. Twee van hen worden ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een destijds 49-jarige man uit Amsterdam en het veroorzaken van letsel bij een toen 63-jarige man uit Utrecht in juli 2024. Daarnaast worden zij verdacht van deelname aan een criminele organisatie in het kader van de Opiumwet.

Op 9 juli 2024 raakten twee treinschoonmakers op het opstelterrein van treinen bij Utrecht Centraal onwel. Beiden zijn naar het ziekenhuis overgebracht waar één van hen een dag later overleed. Er is vastgesteld dat zij, na diensttijd, gedronken hebben uit een flesje waar vloeibaar MDMA in zat. Een soortgelijk incident deed zich voor op 21 december 2024 in Capelle aan den IJssel waar een destijds 46-jarige man in een woning onwel is geworden na het nuttigen van een drankje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een familielid vertrouwde het niet en heeft contact opgenomen met de politie Rotterdam die een onderzoek is gestart. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de man vloeibaar MDMA had gedronken. Hij heeft hierdoor zwaar blijvend letsel opgelopen.

Gezamenlijk onderzoek

De rechercheteams van politie eenheid Midden-Nederland en de eenheid Rotterdam hebben samen onderzoek gedaan naar beide incidenten. Dit heeft geleid tot de identificatie van de vier verdachten uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel die vandaag zijn aangehouden. Een van hen is de man die eerder in dit onderzoek op 4 september 2024 is aangehouden. Hij heeft zich destijds zelf gemeld na een uitzending van Opsporing Gezocht. In twee woningen is een doorzoeking gedaan. De vier mannen zitten vast voor verhoor.