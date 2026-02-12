NVWA neemt 21 runderen in bewaring bij een Brabantse veehouder

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op woensdag 11 februari 21 runderen in bewaring genomen bij een veehouder in Brabant. De dieren waren niet op de juiste manier gehuisvest. Tegen de veehouder is proces-verbaal opgemaakt. Er loopt al een strafrechtelijk traject tegen de veehouder. De dieren zijn naar een opvanglocatie gebracht.

Na een eerdere inspectie had de NVWA een last onder bestuursdwang opgelegd. Dit betekent dat de houder binnen een bepaalde periode de situatie voor de dieren moet verbeteren. Gebeurt dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat de NVWA de dieren in bewaring neemt.

Slechte huisvesting

Tijdens de inspectie op 11 februari bleek dat de huisvesting nog steeds ernstig tekortschoot. Runderen zijn relatief zware dieren. Bij het opstaan duwen zij eerst hun achterwerk omhoog en maken daarna met hun kop en hals een krachtige zwaai om overeind te komen. Doordat de runderen in te kleine boxen werden gehouden, konden de dieren deze natuurlijke beweging niet goed uitvoeren. Hierdoor was normaal liggen en opstaan vrijwel onmogelijk. Dit vergrootte de kans dat de dieren zich konden verwonden. Ook werd hun slaapritme hierdoor ernstig verstoord.

De houder moet de kosten betalen voor het meenemen, opvangen en verzorgen van de dieren. Omdat het bedrijf onder verscherpt toezicht staat blijft de NVWA de situatie op deze locatie nauwlettend in de gaten gehouden.