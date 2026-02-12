Louis Vuitton krijgt strafbeschikking van 500.000 euro van OM

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit laat het OM donderdag weten.

Witwaszaak

Louis Vuitton BV is als verdachte in beeld gekomen in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. 'Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermalen grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen', aldus het OM.

Met ruim 2 miljoen euro cash designertassen gekocht

De witwaszaak komt voort uit een zaak tegen een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier die grote bedragen misdaadgeld in het criminele milieu ophaalde om dat wit te wassen. Volgens het OM gaf een 36-jarige vrouwelijke verdachte uit Lelystad dat geld vervolgens onder verschillende namen uit aan luxegoederen bij winkels zoals Louis Vuitton. De verdenking is dat zij in de periode augustus 2021 tot en met februari 2023 in totaal ruim 2 miljoen euro aan misdaadgeld heeft uitgegeven.

‘Daigou’ handel tassen in China weer verkocht

De tassen stuurde de vrouw in kartonnen verhuisdozen naar China, om ze daar weer te verkopen. Zo leek de opbrengst afkomstig uit legitieme handel. Dit staat bekend als ‘Daigou’ handel en is een manier om crimineel geld via luxegoederen te verplaatsen. Bewijs hiervoor komt onder meer uit vele chatberichten, kassabonnen en camerabeelden. In haar woning zijn de dozen gevonden die klaarstonden voor de reis naar China.

Hulp van toenmalig medewerker

Naast de vrouwelijke koper uit Lelystad, zijn nog twee andere verdachten in beeld gekomen in de witwaszaak. Een andere vrouw hielp de koper met haar aankopen en hield de administratie bij. Een derde verdachte is een mannelijke, toenmalig verkoopmedewerker van Louis Vuitton. Hij hielp de vrouw uit Lelystad volgens het OM met haar aankopen en tipte over nieuwe kostbare tassen die in voorraad waren.

Gewaarschuwd

Ook zou hij haar hebben gewaarschuwd als ze per maand meer dan 10.000 euro dreigde te besteden via één van haar accounts. Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket is dat geen toeval. Bedrijven waren tot 1 januari 2026 verplicht om ongebruikelijke transacties te melden wanneer sprake was van contante betalingen van €10.000 of meer om witwassen te voorkomen. Dat kon gaan om contante betalingen van in één keer € 10.000,- of meer, maar ook om contante betalingen binnen een korte tijd die samen hangen met elkaar en in totaal boven de €10.000,- uitkomen. Vanaf 1 januari 2026 is sprake van een verbod op het accepteren van contante betalingen van €3.000 of meer.

Know Your Customer

Op het prijskaartje van de designertassen staan al snel bedragen tussen de 2500 en 3000 euro. Dezelfde vrouwelijk verdachte uit Lelystad rekende in korte tijd onder verschillende namen af, maar is daar niet over bevraagd door Louis Vuitton. Daarmee heeft Louis Vuitton volgens het OM de Wwft overtreden en onvoldoende gedaan om het witwassen van crimineel geld door haar klanten te voorkomen. Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermalen grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het ‘Know Your Customer’ principe is een wettelijke verplichting bedoeld om witwassen tegen te gaan.

Afdoening

De witwaszaak tegen de drie betrokken verdachten loopt nog. Een volgende zittingsdatum is nog niet bekend. De zaak tegen Louis Vuitton doet de officier van justitie buiten de rechter af, omdat het OM door de beperkte zittingscapaciteit bij de rechtbank Rotterdam keuzes moet maken om ruimte vrij te maken voor andere zaken.