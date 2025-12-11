Defensie voegt 3 nieuwe NH90-helikopters toe aan vloot

Defensie schaft 3 extra NH90-maritieme gevechtshelikopters aan. 'De handtekening voor de koop is deze week gezet. In het contract zit een optie voor nog 2 toestellen. De militaire organisatie verwacht de nieuwe NH90’s in 2030', zo meldt het ministerie van Defensie.

'Groeiende vraag naar NH90-capaciteit'

Met de koop geeft Defensie vervolg aan de ambitie die is vastgelegd in de Defensienota 2024. In deze nota wordt de groeiende vraag naar NH90-capaciteit aangekaart. De toestellen worden onder meer ingezet voor anti-onderzeebootoperaties en ondersteuning van amfibische optredens.

Laatste upgrades voor hele NH90-vloot

Alle nieuwe helikopters worden direct voorzien van de laatste upgrades. De huidige NH90-vloot krijgt met een Midlife Update hetzelfde niveau. Dit gebeurt in dezelfde periode als de nieuwbouw.

Onmisbaar wapensysteem

Al sinds hun eerste inzet in 2013 bij de antipiraterijmissie in Somalië, bewijzen de helikopters zich als onmisbaar wapensysteem. Met de aanschaf van de extra toestellen, toont Defensie het vertrouwen in het toestel en de leverancier.

Internationale samenwerking

Namens Defensie ondertekende NATO Helicopter Management Agency (Nahema) het contract met leverancier NATO Helicopter Industries. Dat gebeurde op het hoofdkantoor van dat bedrijf in Aix-en-Provence. Nahema is een agentschap waarin Nederland samen met Duitsland, Frankrijk en Italië zit. Het agentschap is bevoegd om namens de 4 landen de contracten af te sluiten.

Kosten gedeeld met 4 landen

Door samen in dit internationale materieelsamenwerkingsprogramma te zitten, delen de 4 landen doorontwikkelings- en instandhoudingskosten. Dit leidt tot schaalvoordelen en efficiëntie. Ook hebben de partijen een sterkere positie richting de industrie.

Totale vloot bestaat straks uit 22 toestellen

Het Commando Materieel en IT (Commit) is verantwoordelijk voor de aanschaf van de extra helikopters. Zodra de nieuwe toestellen in de defensie-inventaris zijn opgenomen beschikt Defensie over 22 NH90’s in de maritieme configuratie.