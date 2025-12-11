CBS: Loonverschil vrouwen en mannen in bedrijfsleven neemt af

In 2024 verdienden vrouwen in het bedrijfsleven gemiddeld 14,5 procent minder per uur dan mannen. Twee jaar eerder was dat nog 16,4 procent', zo meldt het CBS donderdag op basis van de Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2024.

Rekening houden met verschillen

'Ook als rekening gehouden wordt met verschillen in persoons-, baan-, en werkgeverskenmerken is het uurloonverschil gedaald: van 6,9 procent naar 6,1 procent', aldus het CBS.

Bij de overheid vertraagt de afname

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is bij de overheid kleiner dan bij bedrijven. In 2024 verdienden vrouwen gemiddeld 4,5 procent minder dan mannen bij de overheid; in 2022 was dit 5,1 procent minder. Vrouwen verdienden 1,7 procent minder als rekening wordt gehouden met verschillen in persoons-, baan-, en werkgeverskenmerken. Omdat er een kleine onzekerheidsmarge rond de cijfers zit, wijkt dit verschil niet statistisch af van het loonverschil in 2022. Hiermee is een einde gekomen aan de dalende trend van de loonverschillen bij de overheid sinds 2014.