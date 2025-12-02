Inflatie in november 2,9 procent bij snelle raming

De inflatie in november 2025 was 2,9 procent bij de snelle raming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In oktober was de inflatie 3,1 procent.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Bij de snelle raming daalden de prijzen voor consumenten in november met 0,8 procent ten opzichte van oktober.

Prijsontwikkelingen op korte termijn

Bij de snelle raming daalden de prijzen voor consumenten in november met 0,8 procent ten opzichte van oktober. Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee verschillende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper. De prijzen zijn dan tijdelijk lager, maar dit is geen structurele prijsdaling.

Prijsontwikkeling productgroepen

Bij de snelle raming is ook de prijsontwikkeling van een aantal productgroepen bekend. Dit zijn samentellingen van bestedingscategorieën op een bepaald thema, zoals alle diensten. Op 9 december wordt van alle categorieën in de CPI de prijsontwikkeling gepubliceerd.