CBS: 7 procent bedrijven vindt schulden problematisch

Bijna 7 procent van de bedrijven beoordeelt in november 2025 de eigen schulden als problematisch, nagenoeg evenveel als een jaar eerder. Dit meldt het CBS vrijdag.

'Op omvallen'

Volgens iets meer dan de helft is de schuldenlast niet van gewenste omvang. 'Bijna 4 procent denkt nog minder dan een jaar te bestaan in de huidige economische omstandigheden', aldus het CBS op basis van de conjunctuurenquête onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen.

Vooral horeca kampt met problematische schulden

Een op de vijf horecabedrijven worstelt met een problematische schuld. Een jaar geleden was dit nog 14 procent. Ook in de informatie en communicatie is het aandeel bedrijven met een problematische schuldenlast relatief sterk gestegen. Bij de overige dienstverlening, de detailhandel en de autohandel en -reparatie is het juist lager dan een jaar eerder. In de verhuur en handel van onroerend goed hebben de minste bedrijven een problematische schuldenlast (0,6 procent).

Meer bedrijven met lagere dan met hogere schuldenlast

Er zijn meer bedrijven met een schuldenlast die lager is dan vorig jaar (24 procent), dan met een hogere schuldenlast (15 procent). Alleen in de verhuur en handel van onroerend goed en de vervoer en opslag is dat andersom. Bij eerstgenoemde bedrijfstak zegt 44 procent dat de schulden zijn gestegen. Bedrijven in de detailhandel en de zakelijke dienstverlening hebben het minst vaak hogere schulden dan vorig jaar. De meeste bedrijven (62 procent) hebben ongeveer even hoge schulden als vorig jaar.

Meeste onzekerheid over continuïteit in horeca

4 procent van de bedrijven verwacht minder dan een jaar te kunnen voortbestaan in de huidige economische situatie. Bijna drie kwart zegt de continuïteit langer dan een jaar te kunnen handhaven. Voor 22 procent is dat niet te zeggen. Horecabedrijven zeggen het vaakst (6 procent) dat ze het minder dan een jaar kunnen uithouden. Ook weten zij het vaakst niet (35 procent) hoelang ze het nog kunnen volhouden in de huidige omstandigheden.