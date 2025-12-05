Gijzeling Vught beëindigd, medewerkers veilig en gedetineerde onder controle

Sinds vrijdagmiddag 16.00 uur wemelt het van de politie buiten de gevangenis in Vught. Binnen de muren van de gevangenis Vught worden twee medewerkers gegijzeld, zo meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vrijdagmiddag.

Onderhandelingen

Volgens de DJI zouden er onderhandelingen bezig zijn. Op de Lunettenlaan verzamelde zich vrijdagmiddag buiten de gevangenis ongeveer 20 agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Zij zijn rond 17.00 uur de gevangenis binnengegaan.

Psychiatrische afdeling

Op de psychiatrische afdeling van de gevangenis Vught worden twee medewerkers in gijzeling gehouden. Het incident speelt zich niet af in de zwaarbeveiligde EBI, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De familieleden van de twee gegijzelde medewerkers zijn door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op de hoogte gesteld van de situatie. De gijzeling is gaande op de afdeling Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de gevangenis Vught.

Update 18.15 uur

Er zijn twee medewerkers gegijzeld. Dit heeft de DJI zojuist bekendgemaakt.

Update 18.20 uur: 'Gijzelnemer Corné H.'

Bronnen melden de Telegraaf dat de gijzelnemer Corné H. zou zijn. Deze man hield op 30 maart 2024 vier medewerkers lange tijd vast in Café Petticoat in Ede. Daar werden toen ook leden van de DSI ingezet die hem vervolgens buiten voor het café hebben gearresteerd.

Update 18.28 uur:

De DJI heeft zojuist laten weten dat de gijzeling is beëindigd. 'De gijzeling is ten einde. Alle medewerkers zijn in veiligheid gebracht en de gedetineerde is onder controle. Voor de betrokkenen wordt nazorg geregeld', aldus de DJI.