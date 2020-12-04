CBS: 7 op de 10 mensen twijfelen aan waarheid online informatie

In 2025 zegt 72 procent van de mensen online informatie te hebben gezien of gelezen die volgens hen niet waar is. In 2023 was dat 67 procent, in 2021 nog 63 procent. Dit meldt het CBS donderdag op basis van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van 12 jaar of ouder.

Social media

Mensen twijfelen het vaakst aan online informatie op sociale media, gevolgd door berichten op nieuwswebsites. Vooral de twijfel over informatie op sociale media nam de afgelopen vier jaar toe.

25- tot 45-jarigen twijfelen vaakst

Met 84 procent twijfelen 25- tot 45-jarigen het vaakst over de waarheid van online informatie, 65-plussers twijfelen hierover het minst vaak (48 procent). Wel neemt de twijfel het meest toe onder deze groep: in 2021 had 36 procent twijfels.

Mannen twijfelen vaker dan vrouwen

Mannen twijfelen in 2025 vaker over online berichten met mogelijk foute informatie dan vrouwen: 76 tegen 68 procent. Daarnaast twijfelen mensen met een hbo- of universitaire opleiding hieraan vaker (83 procent) dan mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma (59 procent).

Meerderheid controleert online informatie bij twijfel

Van de mensen die twijfelen over informatie op internet, zegt 68 procent te hebben gecontroleerd of deze informatie wel of niet waar was. Het zijn vooral mannen, 12- tot 45-jarigen en hbo- of wo-geschoolden die informatie controleren. Vrouwen, 65-plussers en mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma doen dit het minst vaak.

Bron controleren

Ruim 80 procent van de mensen die controleren of online informatie waar is, zegt online naar meer informatie te zoeken, en ruim de helft zegt de bron te controleren. Ongeveer 30 procent bespreekt de informatie offline met anderen, of zoekt offline naar meer informatie.

Redenen om bij twijfel niet te controleren

Mensen die mogelijk foute online informatie niet controleren, geven het vaakst als reden dat ze al weten dat de informatie of bron niet betrouwbaar is (65 procent). Ongeveer 20 procent zegt niet te weten hoe dit ze dit moeten controleren en bijna 10 procent zegt dat dit te moeilijk is.