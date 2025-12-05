Drie doden en gewonde bij ongeval Den Haag na korte achtervolging

Bij het ongeval aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag op donderdag 4 december zijn een 21-jarige vrouw uit Den Haag, een 20-jarige vrouw uit Den Haag en een 24-jarige man uit Den Haag om het leven gekomen. Dit meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Onderzoek Rijksrecherche

'Een 21-jarige vrouw uit Den Haag raakte gewond. De Rijksrecherche doet op dit moment onderzoek naar de feitelijke toedracht, waarbij wordt gekeken of de politie rechtmatig heeft gehandeld', aldus het OM. De Rijksrecherche is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand (zwaar)gewond raakt of overlijdt.

Opvallend rijgedrag

De politie wilde op 4 december rond 04.40 uur een voertuig controleren vanwege opvallend rijgedrag. De agent gaf een stopteken, waar niet aan werd voldaan. Vervolgens ging het voertuig er vandoor. Daarop ontstond er een korte achtervolging. Op de Bezuidenhoutseweg verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarna hij tot stilstand kwam tegen een boom, waarna het voertuig in brand vloog. Een van de inzittenden is uit het voertuig gehaald en met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Drie inzittenden zijn overleden.

Agenten gehoord door Rijksrecherche

Het onderzoek loopt nog. De agenten worden gehoord. Daarnaast worden nog getuigen gehoord en camerabeelden uitgekeken.