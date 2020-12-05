Auto met gezin met kinderen en politieauto botsen in Baexem

Woensdagavond zijn een politieauto en een personenauto rond 21.00 uur met elkaar in botsing gekomen op de Rijksweg N280 in het Limburgse Baexem. Dit meldt de politie donderdag.

Geen gewonden

Alle betrokkenen werden ter plaatse door ambulance personeel nagekeken maar niemand is gewond geraakt. 'De inzittenden van de personenauto, vier personen waaronder twee kinderen, hoefden niet voor behandeling naar het ziekenhuis. Ook de politieagent die als enige in de politieauto zat, raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij', aldus de politie.

Onderzoek

Allebei de auto‘s raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgesleept. De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek. Onderzocht wordt hoe de aanrijding kon ontstaan.