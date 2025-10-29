Dodelijke aanrijding op de N300 in Landgraaf

Woensdagochtend heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto’s op de N300 ter hoogte van Landgraaf. Een 23-jarige man uit Landgraaf is hierbij overleden aan zijn verwondingen.

Rond 06:30 uur ontstond een aanrijding tussen een auto die op de rijbaan tot stilstand was gekomen en een achteropkomende auto. De bestuurder van de stilstaande auto was uitgestapt. Waar hij zich bevond op het moment van de aanrijding wordt onderzocht. Beide bestuurders werden van de benodigde medische zorg voorzien. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten overleed de uitgestapte bestuurder aan zijn verwondingen.

Hoe de aanrijding precies kon ontstaan wordt onderzocht door de specialisten van Forensische Opsporing verkeer (FO) en Opsporing Team Verkeer (OTV) Zo wordt een beter beeld verkregen van de juiste toedracht van de aanrijding.