Leennormen 2026: hypotheek kan iets omhoog door verwachte loonstijging

De meeste huishoudens kunnen in 2026 wat meer lenen voor de aankoop van een woning. Ondanks de inflatie houden veel huishoudens meer geld over voor de hypotheek. Het Centraal Planbureau verwacht een inkomensgroei van 4,1%. Het precieze bedrag aan extra leenruimte is afhankelijk van het inkomen en verschilt per persoon. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) maakte de wijzigingen vandaag bekend in een Kamerbrief, mede namens minister Eelco Heinen van Financiën.

Veel mensen hebben een hypotheek nodig om een huis te kunnen kopen. De leennormen zorgen ervoor dat kopers geen onverantwoorde risico’s nemen bij het afsluiten van een lening. Het Nibud adviseert het kabinet over de leennormen. De normen worden jaarlijks vastgesteld.

Extra leenruimte zeer energiezuinige woning daalt licht

De extra leenruimte voor de koop van een zeer energiezuinige woning en voor het verduurzamen van de eigen woning naar een zeer energiezuinige woning, neemt in 2026 iets af voor woningen met een A+++ en A++++ label omdat de energierekening bij deze woningen niet veel kan worden verlaagd. Vaak is de enige manier om de energierekening van deze huizen te verlagen de aanschaf van extra zonnepanelen. Door de aanstaande afschaffing van de salderingsregeling en terugleverkosten die energieleveranciers rekenen, leveren zonnepanelen minder op dan voorheen.

Vanaf 2026 kunnen huishoudens voor de aankoop van een woning met het label A+++ of A++++ respectievelijk nog € 25.000 (was: € 30.000) en € 40.000 (was € 50.000) extra lenen. Daarnaast wordt de extra € 10.000, die een koper van een woning met label A+++ kon lenen voor verduurzaming geschrapt.

Het extra leenbedrag voor verduurzaming voor woningen met energielabel G tot en met A++ blijft gehandhaafd. Voor deze woningen kan de energierekening worden verlaagd door de woning te verduurzamen, bijvoorbeeld met isolatie of een warmtepomp.