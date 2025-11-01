Onderzoek gestart na dodelijk schietincident

Zaterdagmorgen 1 november is een 41-jarige man uit Rotterdam overleden in een woning op de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Hij bleek te zijn neergeschoten.

Hulpdiensten werden rond 05.00 uur gealarmeerd en hebben nog geprobeerd het leven van het slachtoffer te redden maar reanimatie mocht helaas niet meer baten. In de woning waren twee andere jonge mannen van 16 en 18 jaar uit Ridderkerk aanwezig. Zij zijn aangehouden. Later is nog een 33-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden.

Er is een groot opsporingsonderzoek gestart. De rol en betrokkenheid van de aangehouden verdachten wordt onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De forensische opsporing stelt sporen veilig en er wordt buurtonderzoek gedaan om te achterhalen wat er is gebeurd.