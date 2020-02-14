OM eist 8 jaar cel voor moordpoging op ex-vriend van partner

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een celstraf geëist van acht jaar tegen een 41-jarige man uit Zuidlaren. 'Hij wordt verdacht van een poging tot moord op de ex-vriend van zijn partner in het Drentse De Groeve', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

'Ingereden op slachtoffer en meerdere keren met mes gestoken'

Volgens de officier van justitie is de verdachte op 1 september 2024 met behoorlijke snelheid op het slachtoffer ingereden, waarna hij hem met een groot mes in de rug, hals en kin van de man gestoken heeft. “Ik denk dat het slachtoffer van geluk mag spreken dat hij deze zitting vandaag kan bijwonen”, zei hij voor de rechtbank in Assen.

Poging moord

Het OM is van oordeel dat er sprake is geweest van een vooropgezet plan. Uit telefoongegevens blijkt dat hij al maanden eerder met zijn vriendin berichten heeft uitgewisseld over het dood steken van aangever. Op 1 september 2024 rijdt verdachte naar aangever met een mes en rijdt eerst op hem in en steekt hem daarna ook daadwerkelijk meermalen met het koksmes als hij op de grond ligt. Het mes dat hij uit de keukenla vanuit huis heeft meegenomen.

'Nog op hem ingepraat het niet te doen'

In de tijd dat hij met die auto naar De Groeve rijdt bellen zowel zijn partner als zijn schoonmoeder hem nog. Zij vragen hem niet naar de woning van het uiteindelijke slachtoffer te gaan. “In die rit van tien minuten heeft hij alle kans gehad om te keren en een andere beslissing te nemen”, vindt de officier van justitie. “Zeker ook nog omdat op hem wordt ingepraat er niet naar toe te gaan. Maar hij neemt geen andere beslissing.”

'Elke handeling is direct gericht op geweld'

Bij de woning in De Groeve aangekomen ziet hij het slachtoffer buiten staan, rijdt hij op hem in en steekt hem meerdere malen. “Er wordt geen gesprek gevoerd. Echt elke handeling is direct gericht op geweld. Gelet op de verwondingen moet dit op een wilde wijze zijn gebeurd.”

Motief

Het wordt volgens het OM niet duidelijk waarom de verdachte heeft gemeend deze hoeveelheid geweld te moeten gebruiken. Het lijkt erop dat hij het niet eens is geweest met de wijze waarop het slachtoffer omgaat met zijn partner, de ex-vrouw van het slachtoffer: ”Er was helemaal geen aanleiding om geweld toe te passen”.

Verantwoordelijkheid

De verdachte neemt in de ogen van de officier van justitie in onvoldoende mate verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Zo zegt hij op zitting dat het niet anders kan dan dat hij het mes heeft meegenomen, maar verder weet hij vaak niet meer wat er exact is gebeurd. “Vast staat dat hij verdwijnt na zijn actie en een slachtoffer met een groot aantal steek- en snijdwonden achterlaat.” De rechtbank in Assen doet op dinsdag 10 maart uitspraak.