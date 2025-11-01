Dode bij frontale aanrijding in Horn

Net na middernacht op 1 november kreeg de politie de melding van een frontale aanrijding op de Heythuyserweg in Horn. Een auto vanuit Horn kwam in aanrijding met de auto die uit de tegenovergestelde richting, Heythuysen, kwam. De bestuurder van de auto die vanuit Horn kwam, raakte op de weghelft van de tegemoetkomende auto met een frontale aanrijding als gevolg. De bestuurder kwam daarbij om het leven.

Bij aankomst zijn de agenten direct gestart met het reanimeren van de gewonde bestuurder. Ook de gealarmeerde ambulance en brandweer werkten daaraan mee. De verwondingen van de man waren dusdanig dat hij ter plekke is overleden. Het slachtoffer is een 44-jarige man uit Roermond.

Het echtpaar uit Beek dat in de tegemoetkomende (vanuit Heythuysen) auto zat is door ambulancepersoneel onderzocht en daarna naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Over de aard van de verwondingen is geen informatie bekend. Opsporings Team Verkeer en de Forensische Opsporing van team verkeer zijn gestart met een onderzoek.