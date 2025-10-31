OM eist 4 jaar cel tegen muziekleraar verdacht van ontucht met minderjarigen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van 4 jaar tegen een 61-jarige man uit Baarn. Ook eist het OM een beroepsverbod van 8 jaar en een locatie- en contactverbod van 4 jaar. De man wordt verdacht van ontucht met 11 minderjarige slachtoffers. Ook zou de man kinderporno bezitten en maken. “Hij maakt genadeloos misbruik van hun onschuld”.

Het verhaal komt aan het licht op 28 maart 2024 als twee slachtoffers aangifte doen tegen de muziekleraar van hun middelbare school. Op uitnodiging van hun docent komen ze eerder die dag bij hem thuis om een videoclip op te nemen. “Voor een hoger cijfer”, zou de leraar hebben beloofd. Bij aankomst liggen er latex pakjes en hoge laklaarzen klaar. Bij het opnemen van de clip vraagt hij de slachtoffers om ‘dood’ te spelen. Daarna begint hij de slachtoffers te betasten. Omdat de slachtoffers er geen goed gevoel bij hebben, nemen ze het voorval deels op. Kort daarna doen ze aangifte.

Beerput

Bij de aanhouding van de verdachte neemt de politie gegevensdragers in beslag. Tijdens het onderzoek naar de computers gaat er een beerput open. Uiteindelijk wordt er kinderpornografisch materiaal aangetroffen van zes meisjes die aangifte doen van ontuchtige handelingen. Materiaal dat de verdachte zelf heeft gemaakt. Ook wordt er bestaande kinderporno op zijn computer aangetroffen. Uiteindelijk leidt het onderzoek naar de andere slachtoffers. Ook zij doen aangifte.

‘Dood’ spelen

Opvallend is dat de verdachte over een periode van acht jaar telkens dezelfde werkwijze laat zien. Hij benadert zijn slachtoffers om af te spreken en iets leuks te doen, zoals zwemmen, de hond uitlaten of videoclips opnemen. Spelenderwijs gaat hij telkens de grens over. Hij trekt slachtoffers op schoot, speelt de kieteldood of zombiespelletjes. Vervolgens verschuift hij zijn handen naar hun borsten, billen en vagina. Over en onder de kleding. Extra schrijnend is dat de verdachte de slachtoffers steeds probeert over te halen om ‘dood’ te spelen. Hij vertelt hen om achterover te vallen, tong uit de mond te doen en te schudden. Vervolgens zit hij aan ze en neemt hij alles op. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte online porno zocht van vrouwen in latex pakken die doen alsof ze doodgaan door te schokken en zich achterover te laten vallen. In de video’s steken ze geregeld hun tong uit hun mond.

Ongeloofwaardig

Over de ernst van de feiten is de officier van justitie duidelijk. “Het beheerst zijn hele leven. Het is geen toeval, het is niet een gelegenheidsdelict. Hij palmt de meisjes en hun ouders in, hij kiest ze uit en hij weet vervolgens precies wat hij gaat doen. De latex pakjes liggen nota bene al op bed voor de opnames”. Volgens de officier van justitie is het opvallend dat verdachte alle feiten enorm bagatelliseert door vol te houden dat een groot deel van de aanrakingen niet seksueel maar functioneel waren. Dat hij geen seksuele bedoelingen had bij deze spelletjes acht de officier ongeloofwaardig. “Zijn computer stond vol met pornografisch materiaal van exact diezelfde aard. Hij maakt genadeloos misbruik van de onschuld van de slachtoffers en ik heb er geen goed woord voor over”, aldus de officier van justitie.

Strafeis

Bij het bepalen van de strafeis weegt het OM mee dat bekend is dat de verdachte psychische problemen ervaart. Tegen de 61-jarige verdachte uit Baarn eist het OM een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar. De tijd die de verdachte in voorarrest heeft gezeten wordt hiervan afgetrokken. Ook eist het OM een beroepsverbod van 8 jaar en een locatie- en contactverbod van 4 jaar.