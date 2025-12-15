Celstraffen van ruim 5 jaar en boetes geëist tegen producenten Stint voor dodelijk ongeval Oss

Een verschrikkelijk ongeval bij een spoorwegovergang in Oss op 20 september 2018 zorgt voor een schokgolf in Nederland en ver daarbuiten. Een elektrische bolderkar met daarin vijf jonge kinderen kan niet tot stilstand worden gebracht en komt in botsing met een trein. 'Het Openbaar Ministerie (OM) houdt twee directeuren van de Stint verantwoordelijk voor het drama en eist celstraffen van 5 jaar en 4 maanden tegen hen en hoge boetes van in totaal 360.000 euro tegen hun bedrijven', zo meldt het OM maandag.

Vier kinderen overleden

Vier kinderen kwamen die vroege ochtend om het leven. De bestuurster van de Stint en een vijfde kind belandden met zware verwondingen in het ziekenhuis. Zij kampen nog altijd met de fysieke en psychische gevolgen van die dag. 'Direct na het ongeval wordt een groot onderzoek gestart hoe het kon gebeuren dat de Stint in botsing kwam met de trein. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt duidelijk dat de bestuurster niets te verwijten valt', zo meldt het OM.

Niet het eerste incident met Stint

Gedurende het onderzoek blijkt dat dit bepaald niet het eerste incident was. Bij meerdere ongevallen raakten inzittenden of bestuurders in meer of mindere mate gewond. Iedere dag reden er in die periode duizenden jonge kinderen mee in de Stint. Zo kwam bijvoorbeeld een volle kar stil te staan op een drukke kruising, eentje vlak voor een spoorwegovergang en reed een andere Stint de sloot in omdat de reminrichting niet goed werkte. “Het was niet de vraag óf het een keer verschrikkelijk mis zou gaan, maar wanneer”, aldus de officieren van justitie.

'Meldingen disfunctioneren niet serieus genomen'

Onder andere falende accu’s, niet functionerende gashendels, of gashendels die bleven ‘klemmen’, kwamen geregeld voor. Ondanks de honderden meldingen van gebruikers aan de fabrikant, werd er volgens het OM weinig mee gedaan. “Het werd regelmatig afgedaan als ‘verkeerd gebruik’. Meldingen werden weggewuifd en simpelweg niet serieus genomen”, aldus de officieren van justitie tijdens de zitting.

Gebruikers niet geïnformeerd over technische problemen

De problemen werden niet goed doordacht, het product werd niet aangepast en een aantal keer werd gekozen voor een oplossing die de Stint alleen maar gevaarlijker maakte. Een voorbeeld is de noodknop die ingedrukt kon worden zodat de Stint in geval van nood tot stilstand kwam. Omdat deze ook wel eens gebruikt werd om te remmen en omdat kinderen de knop interessant vonden om op te drukken, werd niet bedacht om de knop ergens anders te plaatsen of bijvoorbeeld af te schermen, maar werd deze helemaal verwijderd. Een opstartbeveiliging werd niet toegepast en dat gold ook voor een remschakelaar. De Stint voldeed daarnaast niet aan de Machinerichtlijn en de EMC-richtlijn. Daarbij komt dat gebruikers, hoofdzakelijk kinderdagverblijven, niet werden geïnformeerd over de problemen die zich voordeden.

Schadelijk product

De verdachten hebben wat het OM betreft een schadelijk product op de markt gebracht en gehouden. De bedenkers wisten dat er van alles mis was met de Stint en dat er ongelukken mee gebeurden, maar zwegen er over. En dat is strafbaar.