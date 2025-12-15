Zo Bespaar je Geld op Verzendkosten zonder Kwaliteit te Verliezen

Verstuur jij wel eens een pakketje naar het buitenland? Bijvoorbeeld naar je oma die overwintert in zuid Spanje? Of naar een vriend in België? Je zult gemerkt hebben dat de tarieven voor het versturen van zo'n pakket hoger liggen dan een pakket dat binnen Nederland wordt verstuurd. En dat is logisch, want het pakje legt een langere route af, en soms zijn er ook nog administratieve handelingen zoals inklaring nodig. Dit werkt allemaal prijsopdrijvend. In dit artikel geven we je tips om te besparen op de kosten van een internationale zending, zonder dat je kwaliteit verliest.

Verstuur alleen wat echt nodig is

Misschien trappen we nu een open deur in, maar het belangrijkste criterium voor de prijs van een zending is het gewicht. Wil je bijvoorbeeld een pakket versturen naar België dan zie je op de website van een prominente pakketbezorger zoals DHL dat zij hun tarieven hebben onderverdeeld in vier gewichtsklassen die elk een eigen prijs hebben. En bij andere pakketbezorgers werkt dat net zo, hoewel de indeling van de gewichtsklassen natuurlijk net even anders kan zijn.

Het is dus van belang om het gewicht van het pakket niet uit de hand te laten lopen. Want dan komt het totale gewicht mogelijk in een hogere prijsklasse en betaal je dus meer voor de verzending naar België (of Spanje of welk ander land dan ook).

Doos versus verzendzak

Het eerste wat je je moet afvragen is of je een kartonnen doos nodig hebt. Want die voegt gewicht toe. Kun je ook toe met een verzendzak, die vele malen lichter is, gebruik die dan. Voor breekbare zaken gebruik je natuurlijk het liefst wel kartonnen dozen.

Gebruik je toch een doos, zorg dan dat deze niet groter is dan nodig, want dan gebruik je geen "ongebruikt" karton, wat ook weer gewicht toevoegt. Sta ook stil bij het opvulmateriaal dat je eventueel wilt gebruiken om de inhoud stabiel te houden. Gebruik daarvoor lichtgewicht materiaal zoals opvulchips, die te koop zijn bij online winkels, en niet bijvoorbeeld kranten of ander papier want dat is veel zwaarder.

Maak zelf het verzendlabel online aan

Op de website of in de app van DHL kun je zelf in een eenvoudig stappenplan een verzendlabel voor jouw pakketje aanmaken. Print dit vervolgens uit en plak het op het pakket. Heb je geen printer? Er is vast wel een buurman die er wel een heeft. Je kunt zo'n verzendlabel ook op het DHL-afgiftepunt laten maken, maar dan betaal je extra en in dit artikel adviseren we je nou juist om kosten te besparen. Dus zelf doen!

Sta stil bij de (extra) opties die mogelijk zijn

Er zijn allerlei extra opties die je kunt toevoegen aan je verzending. Zoals een extra snelle levering. Je pakket gaat dan vaak met het vliegtuig naar het buitenland, in plaats van met een busje of vrachtwagen en dat kost (heel veel) extra geld. Is dit wel echt nodig? Meestal niet!

Een andere kostenpost die je kunt vermijden is de extra prijs die je betaalt voor een levering aan huis. Is dat nodig, of kan de ontvanger het pakket ook ophalen bij het dichtstbijzijnde ServicePoint? Vaak zijn dit veel bezochte winkels zoals een supermarkt waar de ontvanger toch regelmatig komt. En het scheelt jou weer in de kosten!

En dan...verzekerd versturen. Is dat echt nodig? Hoe groot is de kans dat het pakket nooit aankomt en hoe groot is de schade als dit toch het geval is? Denk daar goed over na voordat je een keuze maakt, want ook hier is een kostenbesparing mogelijk.

Wel gratis is overigens een persoonlijk bericht toevoegen. Geen reden dus om dat weg te laten! En oma zal dat vast op prijs stellen....

Al vanaf € 10 naar België versturen

Let je goed op hoe je het pakket inpakt, maak je zelf het verzendlabel en koop je geen onnodige extra diensten dan hoeft het versturen van een pakket naar het buitenland geen rib uit je lijf te kosten. Naar België kun je zelfs al in de goedkoopste variant een pakket versturen voor € 10! Dat is nauwelijks duurder dan binnen Nederland en heel veel goedkoper dan wanneer je het zelf zou moeten brengen met auto of trein.