2025 is op vijf na warmste jaar

Met een gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt van 11,5 graden tegen 10,7 normaal is dit het op vijf na warmste jaar sinds de start van de metingen in 1901. Het jaar telde 112 warme dagen, 35 zomerse en 8 tropische dagen en er werden 2 officiële hittegolven genoteerd. Er werden tot dusver ook 47 vorstdagen en 2 ijsdagen genoteerd.

De gehele top-10 van warmste jaren stamt inmiddels uit deze eeuw. Met 11,5 graden staat 2025 op een zesde plaats. De voorgaande twee jaren waren de allerwarmste ooit. Zowel in 2023 als in 2024 was het gemiddeld 11,8 graden.

Opnieuw meer dan 100 warme dagen

Het jaar telde 112 warme dagen met een maximumtemperatuur van 20 graden en meer tegen 97 normaal, volgens het lopende gemiddelde (periode 1995-2024). Dat is een gedeelde vierde plaats, samen met 1959 en 2022.

Meer zomerse en tropische dagen, twee officiële hittegolven

Het aantal zomerse dagen, met een maximumtemperatuur van 25 graden en meer, is uitgekomen op 35 tegen 29 normaal. Het aantal tropische dagen was acht tegen vijf normaal en de tropische warmte leidde tot twee officiële hittegolven. In juni begon een officiële hittegolf en ook in augustus kwam het tot een hittegolf. Twee officiële hittegolven in één jaar is zeer bijzonder. Sinds 1901 telden alleen de zomers van 1941, 2006, 2018 en 2019 twee officiële hittegolven.