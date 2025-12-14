Aanhoudingen bij schietincident in Vianen

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 december zijn drie mannen aangehouden bij een schietincident. Bij een doorzoeking in een woning zijn meerdere wapens aangetroffen.

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding van een schietincident op de Benedictushof. Agenten troffen op die locatie hulzen aan vermoedelijk afkomstig van een alarm pistool. Verder onderzoek leidde naar een woning aan de Ursulinenhof. In deze woning zijn meerdere wapens aangetroffen waaronder het alarmpistool. Deze zijn in beslag genomen. Drie mannen, in de leeftijd van 32, 35 en 37 jaar uit de gemeente Vijfheerenlanden en Best zijn aangehouden. Niemand raakte gewond.