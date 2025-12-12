Nederland voorzitter van European Gendarmerie Force

Het voorzitterschap van de European Gendarmerie Force (Eurogendor) is tot november 2026 in handen van Nederland. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs nam de voorzittershamer gisteren over van Portugal.

Eurogendfor is een multinationale politie-eenheid met militaire status, die politiecapaciteit inzet voor crisisbeheersingsoperaties.

Het hoofdkwartier in het Italiaanse Vicenza coördineert en ondersteunt de operationele inzet voor de Europese Unie (EU) en andere internationale organisaties.

Nederland neemt als voorzitter het voortouw om de positie en relevantie van Eurogendfor binnen de EU te versterken.

Het partnerschap dat Eurogendfor biedt, maakt het ook mogelijk dat de verschillende gendarmeriekorpsen hun kennis en ervaringen uitwisselen en bundelen.

Frankrijk volgt Nederland eind volgend jaar op als voorzitter.