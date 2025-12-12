FIOD houdt drie mannen aan op verdenking van fraude met bpm en valsheid in geschrifte

De FIOD heeft op 11 december drie mannen (31, 35 en 36 jaar) uit Amsterdam, Weesp en Uithoorn aangehouden. Zij worden verdacht van fraude met belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en valsheid in geschrifte. Hun woningen en bedrijfspanden zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer fysieke en digitale administratie, bijna 100.000 euro en ruim 20 auto’s in beslag genomen. Tevens is in een van de woningen een hennepkwekerij aangetroffen, die de politie heeft ontmanteld.

De 35-jarige verdachte heeft een autobedrijf dat voertuigen inkoopt in EU-landen en deze in Nederland verkoopt. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst blijkt dat hij voor dit bedrijf onjuiste bpm-aangiften heeft ingediend. Bij de bpm-aangiften zijn vermoedelijk valse koopovereenkomsten, taxatierapporten (inclusief schadecalculaties) en koerslijsten gebruikt.

De Belastingdienst constateerde dat deze aangiften identiek zijn aan die van een ander autobedrijf, vermoedelijk de voorganger van het huidige bedrijf. Dit eerdere bedrijf was in handen van de 36-jarige verdachte. Beide bedrijven hanteerden dezelfde werkwijze.

Na een melding van de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoeksteam vermoedt dat de bedrijven bij het indienen van de bpm-aangiften gebruik maakten van valse taxatierapporten waarin onder andere niet bestaande schades waren vermeld. Deze rapporten werden opgesteld door taxateurs, waaronder de 31-jarige verdachte. Vermoedelijk is hier sprake van een crimineel netwerk.

Naar schatting zijn ruim duizend bpm-aangiften gedaan, met een fiscaal nadeel van ongeveer 7 miljoen euro.