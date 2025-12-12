NVWA waarschuwt voor afslankthee Trex Tea: bevat gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om de afslankthee Trex Tea niet te gebruiken. In het product zijn de verboden stoffen sibutramine en sildenafil aangetroffen. Deze stoffen kunnen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals hartkloppingen, een verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, misselijkheid en braken.

De NVWA adviseert consumenten dringend om de Trex Tea afslankthee niet te gebruiken. Consumenten die dergelijke producten nog aantreffen op de Nederlandse markt vragen wij dit bij ons te melden. Mocht je dit product gebruikt hebben en bijwerkingen ervaren, raadpleeg dan een arts. Bijwerkingen van dit soort producten kunnen ook gemeld worden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

De NVWA waarschuwt al jarenlang voor afslankmiddelen die illegale en gevaarlijke stoffen bevatten. Toch blijven deze producten opduiken. Ze worden gepromoot als zogenaamd ‘natuurlijk’, maar blijken bij onderzoek vaak gevaarlijke en verboden stoffen te bevatten. Dit soort producten worden verkocht op verschillende websites, waar de NVWA geen toezicht op kan houden omdat de verkopers in het buitenland zijn gevestigd. We benadrukken nogmaals dat je als consument kritisch moet zijn als je afslankproducten wilt kopen. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat het vaak ook.