Doodgeschoten wolf Utrechtse Heuvelrug blijkt inderdaad probleemwolf Bram

Mijdadvies per direct ingetrokken

'Op advies van wolvendeskundigen trekken gemeenten, terreinbeherende organisaties (TBO's) en provincie Utrecht daarom per direct het mijdadvies in voor landgoederen en de bos- en natuurgebieden tussen de A12 en A28. Andere adviezen zijn nog wel van kracht', aldus de provincie.

Probleemwolf Bram

Wolf GW3237m was dit jaar bij meerdere ernstige incidenten op de Utrechtse Heuvelrug betrokken. Begin juli heeft de provincie Utrecht een afschotvergunning voor deze wolf afgegeven. Na een nieuw bijtincident gaven gemeenten, terreinbeherende organisaties en de provincie begin augustus een mijdadvies voor het gebied af. Nu de probleemwolf uit de populatie is genomen, vervalt de directe dreiging en daarmee ook het mijdadvies. De overige algemene adviezen in wolvenleefgebieden zijn nog wel van kracht.

Afschotvergunning vervallen

Met het uit de populatie nemen van wolf GW3237m vervalt de door de provincie afgegeven afschotvergunning. In overeenstemming met de daarvoor geldende procedure meldt de vergunninghouder aan de toezichthouder, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), dat de vergunde activiteit is uitgevoerd.

Geldende adviezen

De Utrechtse Heuvelrug is een geliefde plek voor uiteenlopende activiteiten en trekt veel bezoekers. Ook leven er wolven in het gebied. Daarom adviseren wolvendeskundigen bezoekers om op de paden te blijven, honden aan te lijnen en kinderen in het zicht te houden. Ook wordt geadviseerd extra alert te zijn bij activiteiten als hardlopen en paardrijden omdat snelheid een trigger kan zijn voor wolven. Kijk voor meer informatie en de geldende adviezen op de webpagina met informatie voor inwoners en bezoekers.

Samenwerking

Het nu ingetrokken mijdadvies kwam, na advies van wolvendeskundigen, tot stand door een samenwerking tussen de gemeenten Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Leusden, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Landgoed Den Treek-Henschoten, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en de provincie Utrecht.