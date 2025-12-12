Export groeit met bijna 6 procent in oktober

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in oktober 5,6 procent groter dan in oktober 2024, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bedrijven hebben vooral meer machines, delfstoffen en elektronische apparaten uitgevoerd. Het volume van de goederenimport was in oktober 0,6 procent groter dan in oktober 2024. Er zijn vooral meer delfstoffen en aardolieproducten ingevoerd.

Omstandigheden voor export in december minder ongunstig

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

In de CBS Exportradar van december waren de omstandigheden voor de export minder ongunstig dan in de radar van oktober. Dat komt vooral doordat de krimp jaar op jaar van de Duitse industriële productie kleiner was.