Twee verdachten aangehouden na online oplichting van kwetsbare man

De politie heeft op woensdag 10 december twee personen uit Leiden aangehouden op verdenking van online oplichting, bedreiging en afpersing van een kwetsbaar slachtoffer.

Snapchat

De oplichters benaderden het slachtoffer via Snapchat en Whatsapp. In dit contact wonnen de oplichters steeds meer vertrouwen en lieten zij het slachtoffer denken dat sprake was van een relatie. De oplichters gebruikten verschillende smoezen om het slachtoffer geld over te laten maken. Ook is het slachtoffer onder druk gezet en fysiek bedreigd.

Aangehouden

De politie startte een onderzoek naar deze oplichting en afpersing. Afgelopen woensdag zijn twee personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij deze feiten. Het gaat om een man van 20 jaar en een man van 27 jaar uit Leiden. Zij zitten op dit moment vast en worden verhoord.