Vijf verdachten opgepakt na aantreffen drugslab in aanbouw woning Voorhout

Na verschillende instappen op dinsdag 9 december is er bij een woning in Voorhout een drugslab in aanbouw aangetroffen. 'Ook bij andere woningen in Voorhout en Leiden werden verschillende goederen in relatie tot drugslabs aangetroffen. In totaal zijn er vijf verdachten aangehouden', zo heeft de politie laten weten.

'Onderzoek na signalen'

De districtsrecherche deed de afgelopen tijd uitvoerig onderzoek naar aanleiding van signalen over de mogelijke productie van synthetische drugs op de locatie in Voorhout. Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek, werd besloten om op dinsdag 9 december op drie locaties een instap te doen. 'Daarbij werd bij een woning in Voorhout een drugslab in aanbouw aangetroffen. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwam ter plaatse om de aangetroffen zaken veilig te ontmantelen en te onderzoeken', aldus de politie.

Vijf verdachten aangehouden

Naast de woning in Voorhout zijn in een andere woning in Voorhout en Leiden ook instappen gedaan. Daarbij werden goederen in relatie tot drugslabs aangetroffen. In totaal werden 5 verdachten aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Voorhout, een 34-jarige man uit Zwanenburg, een 34-jarige man uit Leiden, een 57-jarige man uit Voorhout en een 35-jarige man uit Leiden. Alle verdachten zijn voor verhoor ingesloten.