Gevangenisstraffen tot 27,5 jaar voor moord Peter R. de Vries

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt vandaag in hoger beroep drie mannen voor de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Op dinsdag 6 juli 2021 werd Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Op 15 juli 2021 overleed hij aan zijn verwondingen.

Delano G. en Kamil E. krijgen 27,5 jaar gevangenisstraf. Opdrachtgever Krystian M. zou 30 jaar hebben gekregen, maar vanwege een eerdere veroordeling die volgens de wet in mindering moet worden gebracht wordt dat 26 jaar en 1 maand gevangenisstraf.

Konrad W. wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord en krijgt 10 jaar cel. Erickson O., Gerower M.C. en Ludgardo S. worden vrijgesproken van medeplichtigheid.

Erickson O. en Gerower M.C. worden wel veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie en krijgen daarvoor 5 jaar gevangenisstraf. Divainy K. wordt ook veroordeeld voor betrokkenheid bij deze criminele organisatie en krijgt 4 jaar gevangenisstraf. Lugardo S. krijgt voor drugsbezit een gevangenisstraf van 4 weken. Christopher W. wordt vrijgesproken.

Moord

Krystian M. nam de opdracht aan om Peter R. De Vries te vermoorden, schakelde daarvoor verschillende personen in en stuurde hen aan. Uiteindelijk was het Delano G. die De Vries neerschoot, nadat hij door Kamil E. naar Amsterdam was gebracht en geïnstrueerd. Het hof oordeelt dat deze drie mannen samen schuldig zijn aan de moord. Hun advocaten deden een beroep op psychische overmacht: zij stelden dat de verdachten onder zodanig hoge druk of dreiging stonden dat zij niet anders konden dan De Vries doodschieten. Het gerechtshof verwerpt dat verweer. Ook onder druk of dreiging mag je geen mensen doodschieten.

Medeplichtigheid

Konrad W. trok zich terug als schutter en was uiteindelijk niet direct betrokken bij de moord. Hij leverde echter de wapens aan de uitvoerders, wetende dat deze voor de moord zouden worden gebruikt. Het gerechtshof veroordeelt hem daarom voor medeplichtigheid, net als de rechtbank.

De rechtbank veroordeelde Erickson O. en Gerower M. ook voor medeplichtigheid vanwege het op de uitkijk staan. Het hof spreekt hen hiervan vrij. Er is geen bewijs dat zij voor de uitvoerders op de uitkijk hebben gestaan.

Criminele organisatie

Zeven verdachten, behalve Delano G. en Kamil. E., werden beschuldigd van deelneming aan een criminele organisatie. De rechtbank sprak alle verdachten hiervan vrij. Het hof komt voor vier verdachten wel tot een veroordeling.

Voor Krystian M. geldt dat hij de moordopdracht aannam van een – tot nog toe onbekende – opdrachtgever. Uit verklaringen van getuigen blijkt dat hij vaker voor de opdrachtgever werkte en eerder geweldsklussen deed.

Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat Erickson O. en Gerower M.C. zich bezighielden met verschillende geweldsdelicten en daarbij werden aangestuurd door Divainy K. Hij regelde wapens, vervoer en verblijfsplaatsen voor O. en M.C.

Ludgardo S. en Christopher W. worden vrijgesproken, omdat deelname aan een criminele organisatie niet is bewezen.

Langdurige tijdelijke gevangenisstraffen

Het Openbaar Ministerie eiste voor de uitvoerders en opdrachtgever levenslange gevangenisstraffen, maar het hof vindt dat een brug te ver. Levenslang betekent dat iemand in principe nooit meer vrijkomt, tenzij gratie wordt verleend en dat gebeurt zelden. Het hof is van oordeel dat vergelding en afschrikking ook worden bereikt met zeer lange tijdelijke gevangenisstraffen. Daarbij benadrukt het hof dat Peter R. de Vries is vermoord vanwege zijn rol als adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengoproces. Hiermee wilden zware criminelen kennelijk het signaal afgeven dat wie een kroongetuige bijstaat, het risico loopt vermoord te worden. Dit rauwe onderwereldgeweld is voor het hof de belangrijkste reden om zwaarder te straffen dan gebruikelijk voor een enkelvoudige moord.

Straffen

Het hof heeft de volgende gevangenisstraffen opgelegd: