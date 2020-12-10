Nederlanders staan open voor minder cadeaus tijdens feestdagen

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders niet alle ontvangen cadeaus waardeert of daadwerkelijk gebruikt. Daarnaast zegt 71 procent weleens een cadeau te krijgen dat ze niet leuk vinden. Overconsumptie speelt volgens Milieu Centraal een groeiende rol rond de feestdagen, waarbij consumenten soms het gevoel hebben dat ze toch iets móéten kopen, ook wanneer ze twijfelen of het cadeau bij de ontvanger past.

De onderzoekers zien dat duurzame ideeën, zoals ervaringen in plaats van spullen of binnen families afspreken om minder te geven, steeds breder worden omarmd. Deze verschuiving past volgens Milieu Centraal binnen de trend naar een duurzamere leefstijl en minder afval.

Het rapport benadrukt dat duidelijke afspraken en gesprekken binnen gezinnen en vriendengroepen kunnen helpen om teleurstelling, verspilling en onnodige aankopen te voorkomen.