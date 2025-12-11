Vooral mensen met laag inkomen minder vaak lid van vereniging

In 2024 was 62 procent van de mensen van 15 jaar of ouder lid van een of meer verenigingen. In 2012 was dat nog 70 procent. 'Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een buitenlandse herkomst zijn minder vaak lid', zo meldt het CBS donderdag op basis van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

Lidmaatschap bij vakbonden afgenomen

'Bij natuur- en milieuorganisaties en bij vakbonden is het lidmaatschap het meest afgenomen', aldus het CBS. Het aandeel mensen dat lid is van een of meerdere verenigingen is de afgelopen tien jaar geleidelijk gedaald. In 2024 waren 9,3 miljoen mensen lid van een of meer verenigingen. In 2012 waren dat er nog bijna 9,5 miljoen.

Mensen met lage inkomens minder vaak lid

Vooral mensen met lage inkomens zijn minder vaak lid van een vereniging. In 2024 is 41 procent van de mensen uit de laagste inkomensgroep lid van ten minste een vereniging, in 2012 was dat nog iets meer dan de helft. Bij mensen in de hoogste inkomensgroep is de daling minder groot, van 81 procent in 2012 naar 75 procent in 2024.

Buitenlandse herkomst

Mensen met een buitenlandse herkomst zijn minder vaak lid van een vereniging dan mensen met een Nederlandse herkomst. Gemiddeld 43 procent van de mensen met een buitenlandse herkomst is in 2024 lid van een vereniging, in 2012 was dat nog 59 procent. Bij mensen met een Nederlandse herkomst is dat verschil veel minder groot, van 73 procent in 2012 naar 69 procent in 2024.