Dit zijn de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari 2026

Per 1 januari 2026 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag.

Het gaat om de:

Participatiewet;

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

Algemene Ouderdomswet (AOW);

Algemene nabestaandenwet (Anw);

Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);

Werkloosheidswet (WW);

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);

Ziektewet (ZW);

Toeslagenwet (TW).

Koppeling uitkeringen aan wettelijk minimumloon

De verhoging van deze uitkeringen komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. 'Het minimumloon stijgt per 1 januari 2026 van afgeleid € 14,40 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 14,71 per uur', aldus het ministerie.

Minimumjeugdlonen en kinderbijslag ook omhoog

Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2026 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.