Dit zijn de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari 2026
Per 1 januari 2026 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag.
Het gaat om de:
Participatiewet;
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
Algemene Ouderdomswet (AOW);
Algemene nabestaandenwet (Anw);
Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
Werkloosheidswet (WW);
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
Ziektewet (ZW);
Toeslagenwet (TW).
Koppeling uitkeringen aan wettelijk minimumloon
De verhoging van deze uitkeringen komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. 'Het minimumloon stijgt per 1 januari 2026 van afgeleid € 14,40 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 14,71 per uur', aldus het ministerie.
Minimumjeugdlonen en kinderbijslag ook omhoog
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2026 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.