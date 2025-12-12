Steeds minder mensen kiezen een aanvullende zorgverzekering

Steeds minder Nederlanders kiezen een aanvullende zorgverzekering. Deze daling zet al meerdere jaren door. Uit een tussentijdse analyse van UnitedConsumers blijkt dat de keuze voor een aanvullende verzekering sterk samenhangt met het soort basisverzekering dat iemand afsluit. Daardoor ontstaan duidelijke verschillen tussen groepen verzekerden.

De eerste cijfers voor 2026 laten zien dat deze daling verder doorzet. Een definitief overzicht volgt eind april in de ‘Zorgthermometer Verzekerden in Beeld’ van kenniscentrum Vektis. De voorlopige analyse van UnitedConsumers laat nu al duidelijke verschillen zien in wie wel en niet aanvullend verzekerd blijft.

Bij de goedkoopste basispolissen kiezen mensen minder vaak extra dekking

Bij hun goedkoopste basisverzekering, ziet UnitedConsumers dat veel mensen een aanvullend pakket achterwege laten. Deze verzekeringen zijn vooral fijn voor lagere maandlasten. Extra dekking past daar voor veel verzekerden niet meer bij.

Volgens expert in zorgverzekeringen Nienke Wuits van UnitedConsumers, is dat gedrag herkenbaar. “We zien dat mensen met een voordelige basisverzekering heel bewust met hun zorgkosten omgaan”, vertelt Wuits. “Zij kiezen vaker alleen wat echt nodig is. Een aanvullend pakket voelt dan snel als iets wat ze liever overslaan.”

Bij ruimere basisverzekeringen blijft aanvullende zekerheid belangrijk

Wie een ruimere basisverzekering kiest met meer keuzevrijheid of hogere vergoedingen, maakt vaak een andere keuze. In deze groep blijft een groot deel van de verzekerden wél aanvullend verzekerd, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of tandzorg.

Wuits legt uit hoe dat komt: “Wie kiest voor een ruimere basisverzekering, zoekt vaak rust en zekerheid. Een aanvullend pakket sluit daar goed bij aan. Het geeft mensen het gevoel dat ze voorbereid zijn op zorg die buiten de basis valt.”