Vaccinatiepunt waarschuwt voor toenemende aanwezigheid tijgermug

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) wordt steeds vaker in Nederland waargenomen en zal volgens onderzoekers waarschijnlijk binnen enkele jaren permanent aanwezig zijn, meldt NOS. De mug kan infectieziekten zoals dengue, chikungunya en Zika overbrengen en is vooral overdag actief.

Volgens de NVWA komt de tijgermug Nederland binnen via internationaal transport, bijvoorbeeld met geïmporteerde planten of gebruikte autobanden. Ze kan zich voortplanten in stilstaand water, zoals regentonnen, bloempotten en emmers. Wanneer eieren, larven of volwassen muggen worden gevonden, onderneemt de NVWA direct actie om verspreiding te voorkomen.

Het RIVM bevestigt dat de tijgermug sporadisch Nederland bereikt en dat de kans dat ze hier ziekten overdraagt op dit moment “te verwaarlozen” is. Tegelijkertijd benadrukt het RIVM dat de mug overdag actief is, iets wat veel mensen nog niet weten.

“Er is geen reden tot paniek,” zegt Hille Dorresteijn, directeur van Vaccinatiepunt. “Met eenvoudige maatregelen zoals het verwijderen van stilstaand water en het gebruik van muggenwerende middelen kunnen mensen zichzelf goed beschermen. Bewustwording is belangrijk, zonder overdreven voorzorgsmaatregelen.”

Praktische adviezen

Gebruik indien gewenst muggenwerende middelen, zoals DEET of andere erkende repellents. Breng dit aan op huid en kleding tijdens perioden waarin de tijgermug actief is (vooral overdag). Dit vermindert de kans op steken en mogelijke infecties.

Verwijder stilstaand water in en rond huis. Kleine hoeveelheden water, zoals in bloempotten, schoteltjes, regentonnen, emmers, vogelbakjes of dakgoten, kunnen al voldoende zijn voor de mug om zich voort te planten. Controleer regelmatig, vooral na regen of in warme periodes.

Controleer risicoplekken in tuin en balkon. Denk aan plantenschotels, speelgoed, tuingereedschap en afvoerputjes waar water kan blijven staan. Kleine waterplasjes kunnen broedplaatsen vormen.

Meld waarnemingen van tijgermuggen bij de NVWA. Foto’s of beschrijvingen helpen experts om snel te beoordelen of het om een tijgermug gaat en indien nodig actie te ondernemen.

Wees alert op steken overdag. De tijgermug is voornamelijk actief tijdens daglicht. Bij irritatie of vermoeden van een insectenbeet, reinig de huid en houd deze schoon.



Voor persoonlijk advies of vaccinaties kunnen reizigers en inwoners terecht bij Vaccinatiepunt via www.vaccinatiepunt.nl.

Monitoring en samenwerking

Gemeenten, het RIVM en de NVWA monitoren de aanwezigheid van de tijgermug nauwlettend. Op locaties waar de mug wordt aangetroffen, worden direct maatregelen getroffen, zoals het verwijderen van broedplaatsen en gerichte bestrijding. Tijdens het muggenseizoen worden risicopunten als tuincentra, opslagplaatsen en transportbedrijven extra gecontroleerd. Meldingen van inwoners helpen om de verspreiding vroeg te signaleren. Door alert te zijn en eenvoudig stilstaand water te voorkomen, dragen bewoners en overheid samen bij aan het beperken van verdere vestiging.